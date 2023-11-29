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Жильё в Огре, Латвия

квартиры
3
4 объекта найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Огре, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Огре, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается садовый дом с согласованным проектом и действующим разрешением на строительство в …
€35,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€340,000
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€454,667
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Квартира 4 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€483,130
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