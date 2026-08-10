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Жилье в Огре, Латвия

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квартиры
4
6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
$346,876
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 6 комнат в Огре, Латвия
Квартира 6 комнат
Огре, Латвия
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Предлагается красивая и просторная квартира с историческим духом в роскошном югендстильном д…
$508,537
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Огре, Латвия
Дом 4 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
$189,948
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$507,584
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Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$357,209
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Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$477,680
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Параметры недвижимости в Огре, Латвия

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