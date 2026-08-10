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Жилье в Риге, Латвия

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квартиры
941
дома
171
1 112 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
$55,235
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
$98,948
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
$218,437
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Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 379 м²
Количество этажей 3
$921,539
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
$92,467
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже просторный двухэтажный частный дом в Риге.Дом расположен на уютном и …
$423,512
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 1 160 м²
Количество этажей 5
Дом и экстры дома - угловой дом, фасадный дом, дом с улицы, лифт, окна на обе стороны. Терри…
$2,92 млн
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Продаётся компактная и современная студия в новом проекте — идеальный выбор для комфортной ж…
$90,378
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/4
$222,514
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 1 594 м²
Продаётся трехзвездочный отель в Риге с 46 номерами и идеальным расположением. Проект может…
$1,88 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/6
$112,756
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Просторная и светлая двухэтажная квартира с панорамными окнами в комплексе Panorama Residenc…
$572,012
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное ж…
$105,296
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Продается открытого типа планировки квартиру/офис, в цокольном этаже с отдельным входом, зар…
$115,621
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 6/6
Hовый 3-х комнатный пентхаус с террасой в проекте Hoffmann Rezidence. Здание находится на бе…
$443,679
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 159 м²
Этаж 3/4
Предлагаем эксклюзивную квартиру в новом проекте Гипсовая Фабрика! Жилой проект «Гипсовая …
$773,350
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/6
Продаем квартиру с 1 спальней в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на б…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Квартира в третьей башне комплекса Panorama Residence. Описание комплексе: - Современный…
$194,484
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
$487,703
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 5
Солнечная современная квартира в проекте Prime Residence в Старой Риге.Дом клубного типа, в …
$886,378
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 7/7
$93,358
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 45 комнат в Рига, Латвия
Дом 45 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 45
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 5
Исторический аренду дом, построенный в 1926 году.год, архитектор Генрих Герхард Pīrangs. Про…
$992,702
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
«Августинский сад» – историческое очарование и современный комфорт. «Сад Августина» — реали…
$121,813
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Four Seasons — это новый трехэтажный жилой дом класса А, предлагающий экологичные апартамент…
$124,699
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 45 комнат в Рига, Латвия
Дом 45 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 45
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 4
Предлагаем купить исторических аренда домов старая рига, бульвар Аспазияс 32 Дом, построенны…
$7,59 млн
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Продаются два двухэтажных дома, располагающиеся на общем участке площадью 730 кв.м. , один и…
$452,520
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Продается светлая и функциональная 3-комнатная квартира в стратегически выгодном месте на гр…
$73,065
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
«Дом Шеффеля» - это очаровательный жилой дом в стиле модерн на улице Базницас, 5, построенны…
$178,056
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/3
Современная и светлая 3-комнатная квартира в новом проекте «Магнолии» Мерко МайясаЭта просто…
$196,484
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Riga Real Estate
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English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 2 451 м²
Количество этажей 4
Продаётся домовладение в центре Риги, в непосредственной близости от Старого города, располо…
$3,50 млн
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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