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Склады в Латвии

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2 объекта найдено
Склад 1 048 м² в Лиепая, Латвия
Склад 1 048 м²
Лиепая, Латвия
Площадь 1 048 м²
$464,917
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Склад 2 328 м² в Salaspils pagasts, Латвия
Склад 2 328 м²
Salaspils pagasts, Латвия
Площадь 2 328 м²
Этаж 1
$539,446
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Realting.com
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