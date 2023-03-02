Добро пожаловать в B GROUP
Ваш надежный партнёр на рынке недвижимости Латвии уже более 17 лет
На протяжении более 17 лет B GROUP с гордостью служит опорой доверия и профессионализма на рынке недвижимости Латвии. Наша миссия – сопровождать Вас на каждом этапе пути в сфере недвижимости, предоставляя решения и поддержку для обеспечения Вашего успеха.
Как компания, предоставляющая полный комплекс услуг в сфере недвижимости, мы специализируемся на управлении всеми аспектами сделок с недвижимостью – от поиска и выбора объектов до заключения сложных сделок с точностью и уверенностью.
Мы стремимся предоставлять индивидуальные решения для клиентов, которые хотят купить, продать, инвестировать или управлять недвижимостью. От начального поиска до послепокупного обслуживания мы обеспечиваем, чтобы каждый этап Вашего пути был успешным и комфортным.
Почему выбирают нас?
• Глубокое знание рынка
Наш опыт обеспечивает глубокое понимание рынка недвижимости Латвии.
• Индивидуальный подход к клиенту
Ваши цели и потребности всегда в центре нашего внимания.
• Комплексные решения
Полный цикл услуг: от подбора объекта до управления недвижимостью.
• Надёжная сеть экспертов
Юристы, архитекторы, подрядчики и финансовые учреждения.
Наследие успеха
С успешными сделками и довольными клиентами B GROUP с гордостью занимает позицию надёжного имени на рынке недвижимости Латвии. Будь то управление инвестициями, контроль за ремонтом или подбор арендаторов, мы всегда стремимся превзойти ожидания.
Построим ваше будущее вместе
Мы – B GROUP – не только помогаем покупать и продавать недвижимость – мы делаем Ваш путь в сфере недвижимости прибыльным, удобным и спокойным. От поиска идеального объекта до управления его содержанием или продажей – мы рядом с Вами на каждом этапе.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь реализовать Ваши намеренья в сфере недвижимости в Латвии.
Полный спектр услуг в сфере недвижимости
1. Поиск и подбор объектов
Независимо от того, ищете ли Вы дом своей мечты, выгодную инвестицию или первоклассное коммерческое пространство, мы обладаем опытом, чтобы найти идеальный объект.
2. Профессиональная юридическая поддержка
Сделки с недвижимостью требуют тщательного юридического сопровождения. Наша опытная юридическая команда обеспечивает соответствие, прозрачность и безопасность на каждом этапе.
3. Управление сделками любой сложности
Мы успешно управляем всеми аспектами процесса сделки, независимо от её сложности.
4. Управление недвижимостью после покупки
Наша работа не заканчивается на этапе заключения сделки. Мы предоставляем ряд услуг, чтобы ваша недвижимость продолжала соответствовать вашим ожиданиям и сохраняла свою ценность.
5. Разнообразные решения в сфере недвижимости
Мы специализируемся на всех типах объектов, предлагая индивидуальные решения:
6. Управление инвестициями в недвижимость
7. Управление инвестициями в недвижимость
Для граждан, не являющихся резидентами Европейского Союза, мы специализируемся на оформлении вида на жительство в Латвии через инвестиции в недвижимость. Благодаря 17-летнему опыту и большому числу довольных клиентов мы сопровождаем Вас на каждом этапе:
8. Страхование недвижимости и обработка страховых случаев
Защитите свои инвестиции с помощью наших надёжных страховых услуг. Мы предлагаем: