  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. B GROUP

B GROUP

Латвия, Рига
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
www.b-grp.lv
Об агентстве

Добро пожаловать в B GROUP

Ваш надежный партнёр на рынке недвижимости Латвии уже более 17 лет

На протяжении более 17 лет B GROUP с гордостью служит опорой доверия и профессионализма на рынке недвижимости Латвии. Наша миссия – сопровождать Вас на каждом этапе пути в сфере недвижимости, предоставляя решения и поддержку для обеспечения Вашего успеха.

Как компания, предоставляющая полный комплекс услуг в сфере недвижимости, мы специализируемся на управлении всеми аспектами сделок с недвижимостью – от поиска и выбора объектов до заключения сложных сделок с точностью и уверенностью.

Мы стремимся предоставлять индивидуальные решения для клиентов, которые хотят купить, продать, инвестировать или управлять недвижимостью. От начального поиска до послепокупного обслуживания мы обеспечиваем, чтобы каждый этап Вашего пути был успешным и комфортным.

 

Почему выбирают нас?

• Глубокое знание рынка
Наш опыт обеспечивает глубокое понимание рынка недвижимости Латвии.

• Индивидуальный подход к клиенту
Ваши цели и потребности всегда в центре нашего внимания.

• Комплексные решения
Полный цикл услуг: от подбора объекта до управления недвижимостью.

• Надёжная сеть экспертов
Юристы, архитекторы, подрядчики и финансовые учреждения.

Наследие успеха

С успешными сделками и довольными клиентами B GROUP с гордостью занимает позицию надёжного имени на рынке недвижимости Латвии. Будь то управление инвестициями, контроль за ремонтом или подбор арендаторов, мы всегда стремимся превзойти ожидания.

Построим ваше будущее вместе

Мы – B GROUP – не только помогаем покупать и продавать недвижимость – мы делаем Ваш путь в сфере недвижимости прибыльным, удобным и спокойным. От поиска идеального объекта до управления его содержанием или продажей – мы рядом с Вами на каждом этапе.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь реализовать Ваши намеренья в сфере недвижимости в Латвии.

Услуги

Полный спектр услуг в сфере недвижимости

1. Поиск и подбор объектов
Независимо от того, ищете ли Вы дом своей мечты, выгодную инвестицию или первоклассное коммерческое пространство, мы обладаем опытом, чтобы найти идеальный объект.

  • Доступ к разнообразному портфолио объектов недвижимости.
  • Персонализированные рекомендации на основе Ваших целей.
  • Глубокий анализ рынка для выявления перспективных возможностей.

2. Профессиональная юридическая поддержка
Сделки с недвижимостью требуют тщательного юридического сопровождения. Наша опытная юридическая команда обеспечивает соответствие, прозрачность и безопасность на каждом этапе.

  • Подготовка и проверка договоров.
  • Проведение детальной юридической проверки (due diligence).
  • Управление сложными юридическими процессами профессионально.

3. Управление сделками любой сложности
Мы успешно управляем всеми аспектами процесса сделки, независимо от её сложности.

  • Координация сделок с участием нескольких сторон.
  • Чёткая и прозрачная коммуникация на каждом этапе.
  • Решение возникающих проблем для успешного завершения сделки.

4. Управление недвижимостью после покупки
Наша работа не заканчивается на этапе заключения сделки. Мы предоставляем ряд услуг, чтобы ваша недвижимость продолжала соответствовать вашим ожиданиям и сохраняла свою ценность.

  • Управление техническим обслуживанием: Комплексное обслуживание объектов, обеспечивающее их оптимальное состояние.
  • Ремонт и модернизация: Содействие в проектах по улучшению функциональности, эстетики и увеличению стоимости.
  • Поиск арендаторов и управление: Помощь в подборе надёжных арендаторов, управление договорами аренды и обеспечение беззаботного процесса.
  • Поддержка при продаже: Если ваши планы изменятся, мы поможем быстро найти покупателей и максимизировать вашу прибыль.

5. Разнообразные решения в сфере недвижимости
Мы специализируемся на всех типах объектов, предлагая индивидуальные решения:

  • Жилая недвижимость: квартиры, дома, виллы.
  • Коммерческая недвижимость: офисные помещения, торговые площади, склады.
  • Инвестиционные проекты: приобретение земли и управление строительством.

6. Управление инвестициями в недвижимость

  • Мы помогаем инвесторам достигать максимальной доходности через профессиональное управление их портфелями недвижимости.
  • Выявление перспективных инвестиционных возможностей на рынке недвижимости Латвии.
  • Разработка индивидуальных инвестиционных стратегий в соответствии с вашими финансовыми целями.
  • Предоставление актуальной информации о рынке и отслеживание результатов для оптимизации доходности.

7. Управление инвестициями в недвижимость

Для граждан, не являющихся резидентами Европейского Союза, мы специализируемся на оформлении вида на жительство в Латвии через инвестиции в недвижимость. Благодаря 17-летнему опыту и большому числу довольных клиентов мы сопровождаем Вас на каждом этапе:

  • Помощь в подготовке документации и соблюдении требований для получения вида на жительство.
  • Юридическое и процедурное сопровождение для обеспечения гладкого процесса подачи документов.
  • Постоянная поддержка для успешной интеграции в жизнь Латвии.

8.  Страхование недвижимости и обработка страховых случаев
Защитите свои инвестиции с помощью наших надёжных страховых услуг. Мы предлагаем:

  • Комплексные варианты страхования недвижимости и имущества.
  • Поддержку при обработке страховых случаев для быстрого и беспроблемного решения вопросов.
  • Консультации и сопутствующие услуги для эффективной защиты ваших активов.

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:16
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 18 объектов
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/24
Продается студия c террасой в новом проекте Skanstes Virsotnes. Жилая площадь 44 м2, терраса…
$124,660
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
Современная 2-комнатная квартира в реновированном доме в центре Риги На продажу предлагае…
$130,990
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 5/5
К покупке предлагается 4комнатная квартира–пентхаус в малоквартирном доме клубного типа, рас…
$402,792
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
На продажу предлагается современная 2-комнатная квартира в реновированном доме в центре Риги…
$101,707
Наши агенты в Латвии
Олеся Богодистая
Олеся Богодистая
34 объекта
Агентства рядом
Mercury Group Latvia
Латвия, Рига
Год основания компании 2003
Жилая недвижимость 336 Коммерческая недвижимость 125 Долгосрочная аренда 19
Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости пр…
Оставить заявку
Metropolis Group
Латвия, Рига
Жилая недвижимость 816 Коммерческая недвижимость 80 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 71
Group of Real Estate companies – Metropolis brokerage | Homeriga | Homejurmala | Officeriga
Оставить заявку
Silver Fox
Латвия, Рига
Год основания компании 2006
Коммерческая недвижимость 13 Земельные участки 5
Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилу…
Оставить заявку
LATIO
Латвия, Рига
Год основания компании 1994
Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии. Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры: Более ч…
Оставить заявку
VIP REAL
Латвия, Рига
Год основания компании 2004
Жилая недвижимость 275 Коммерческая недвижимость 16 Долгосрочная аренда 161 Земельные участки 41
Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юр…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Перейти