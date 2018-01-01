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REALAT real estate

LACPLESA STREET 57
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REALAT real estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
www.realat.lv/en
Описание

REALAT - это предприятие, нацеленное на успешный результат в сделках с недвижимостью. Мы можем поддерживать и организовывать любые виды услуг, запрашиваемых для покупки недвижимости, продажи, аренды, аренды и других сделок. Наша цель - предоставить Заказчику самое высокое качество обслуживания, связанное в сфере недвижимости.

Наш приоритет - обезопасить Ваше время!

Компетенция:
Качество – Точность – Профессионализм

Опыт – более 10 лет сбора молчаливых и явных знаний и 10-летний опыт выполнения различного рода сделок. Это делает наших агентов достаточно компетентными в различных вопросах, касающихся недвижимости, и способными находить наиболее подходящие решения.

Командная работа – REALAT представлена – специалистами разных конкретных сфер, которые работают в команде, делящейся знаниями.

Довольные клиенты – каждый раз, когда Клиент благодарен за услуги и проделанную работу, мы чувствуем новую волну вдохновения, потому что наша цель - сделать жизнь наших клиентов проще, экономя его/ее время и обеспечивая максимальный эффект и прибыль.
 
Инновационные инструменты, подход и решения:

  • Профессиональные фотосессии;
  • Съемка и редактирование видеоматериалов;
  • 360 панорамных видов;
  • Аэрофотосъемка и видео;
  • 3D визуальные эффекты;

ВИДЕНИЕ: Сфера недвижимости состоит из широкого спектра различной специфики – жилых площадей, коммерческих помещений, инвестиционных проектов и т. Д. Мы организуем свою работу таким образом, чтобы привлечь профессионалов каждого отдельного спектра в одну команду, чтобы иметь возможность исследовать и отслеживать тенденции рынка, и следовать требованию клиента. Когда желания наших клиентов становятся верными, мы получаем вдохновение и стремимся к самым высоким результатам в Латвии, странах Балтии, Восточной Европе и на Западе.

ЦЕННОСТИ: опыт, профессионализм, инновационный подход, энергия движется в правильном направлении, прислушиваясь к клиенту и предлагая лучшее решение.

Агентства рядом
LATIO

Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии.

Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры:

Более чем 150 сотрудников по всей Латвии; 9 офисов Latio в разных городах Латвии; Более чем 20 000 проведенных сделок с недвижимостью;  Более 80 000 проведенных оценок недвижимости; База данных с предложениями 5000 разнообразных объектов недвижимости в Латвии.

Latio является членом международных ассоциаций TEGoVA и FIABCI, а также членом LĪVA (Латвийской Ассоциации оценщиков собственности) и LANĪDA (Латвийской ассоциации недвижимости).

Мы создали и ввели систему управления качеством, соответствующую международным стандартам ISO 9001:2008.

Помимо этих свидетельств компетентности, наши специалисты постоянно дополняют свои знания на различных курсах и принимают участие в конференциях и семинарах, которые проходят как в Латвии, так и заграницей (Китай, Россия, Великобритания и др.).

Metropolis Group
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Group of Real Estate companies – Metropolis brokerage | Homeriga | Homejurmala | Officeriga

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Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости.

Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале; Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете; Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости; Инвестиционная недвижимость; Эксклюзивное представительство новых проектов в Юрмале.

Мы обеспечиваем нашим клиентам наивысшее качество услуг, надежность и индивидуальный подход. Cохранитe наши контакты — мы обязательно вам пригодимся.

VIP Real
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Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге, Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге, Развитие проектов недвижимости, Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

Silver Fox
Коммерческая недвижимость 13

Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.

Наши преимущества:

обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе; активный участник рынка недвижимости с 2004 года; широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом; оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений; полное сопровождение сделки.
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