REALAT real estate

Описание

REALAT - это предприятие, нацеленное на успешный результат в сделках с недвижимостью. Мы можем поддерживать и организовывать любые виды услуг, запрашиваемых для покупки недвижимости, продажи, аренды, аренды и других сделок. Наша цель - предоставить Заказчику самое высокое качество обслуживания, связанное в сфере недвижимости.

Наш приоритет - обезопасить Ваше время!



Компетенция:

Качество – Точность – Профессионализм

Опыт – более 10 лет сбора молчаливых и явных знаний и 10-летний опыт выполнения различного рода сделок. Это делает наших агентов достаточно компетентными в различных вопросах, касающихся недвижимости, и способными находить наиболее подходящие решения.

Командная работа – REALAT представлена – специалистами разных конкретных сфер, которые работают в команде, делящейся знаниями.

Довольные клиенты – каждый раз, когда Клиент благодарен за услуги и проделанную работу, мы чувствуем новую волну вдохновения, потому что наша цель - сделать жизнь наших клиентов проще, экономя его/ее время и обеспечивая максимальный эффект и прибыль.



Инновационные инструменты, подход и решения:

Профессиональные фотосессии;

Съемка и редактирование видеоматериалов;

360 панорамных видов;

Аэрофотосъемка и видео;

3D визуальные эффекты;

ВИДЕНИЕ: Сфера недвижимости состоит из широкого спектра различной специфики – жилых площадей, коммерческих помещений, инвестиционных проектов и т. Д. Мы организуем свою работу таким образом, чтобы привлечь профессионалов каждого отдельного спектра в одну команду, чтобы иметь возможность исследовать и отслеживать тенденции рынка, и следовать требованию клиента. Когда желания наших клиентов становятся верными, мы получаем вдохновение и стремимся к самым высоким результатам в Латвии, странах Балтии, Восточной Европе и на Западе.

ЦЕННОСТИ: опыт, профессионализм, инновационный подход, энергия движется в правильном направлении, прислушиваясь к клиенту и предлагая лучшее решение.