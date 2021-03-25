Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступает за отмену выдачи ВНЖ иностранцам при покупке недвижимости. С таким заявлением он обратился к властям на заседании правительства после того, как были обнародованы статистические данные о выданных ВНЖ в Латвии Сандисом Гиргенсом, министром внутренних дел.

По мнению Кариньша, иностранный капитал, инвестируемый в местную недвижимость, непродуктивен. Выдача ВНЖ за инвестиции в квадратные метры является отражением проводимого ранее политического режима в стране. Премьер-министр призывает свернуть эту программу, поскольку она себе полностью исчерпала.

В отчете, который предоставил министр внутренних дел, указано, что в период с июля 2010 года по декабрь 2020 в Латвии в рамках соответствующей программы ВНЖ получили 19.000 иностранных инвесторов. При этом не все заявители смогли получить желаемый статус — 186 человек получили отказ, а еще 1672 заявки были аннулированы.

Между тем, на 31 декабря прошлого года в стране зарегистрировано 7441 иностранных инвесторов и членов их семей с актуальным ВНЖ. Если сравнивать с той же датой за 2019 год, это меньше на 550 человек. Из всех заявок на выдачу ВНЖ около 86% были поданы инвесторами из стран СНГ.

На прошедшем заседании правительства Сандис Гиргенс отметил, что, на его взгляд, окончательное решение об отмене инвестиционной программы должны принять Министерство экономики и политические деятели. При этом министр внутренних дел подчеркнул, что инвестиции стране необходимы, но в то же время нужно привлекать таких инвесторов, которые не нанесут ущерб Латвии на государственном уровне. Для этого потребуется найти баланс в вопросах экономической и национальной безопасности.

Прежде Кришьянис Кариньш выступал с другой инициативой, предлагая повысить сумму инвестиций для получения ВНЖ за приобретение латвийской недвижимости до 500.000 евро.