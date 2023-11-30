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Жильё в adazu novads, Латвия

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19 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в adazu novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с большой, ухоженной территорией. Планир…
€240,000
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в adazu novads, Латвия
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
adazu novads, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Продается новый и очень уютный семейный дом (310m2) в красивом и престижном месте с обширной…
€580,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством в adazu novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Предлагается просторный частный дом с удобной планировкой и благоустроенной территорией в за…
€270,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с интернетом в adazu novads, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с интернетом
adazu novads, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джажи, Первая улица, 23. -Общая площадь 74,5м2. - Зем…
€105,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством в adazu novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Предлагается просторный частный дом с удобной планировкой и благоустроенной территорией в за…
€280,000
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Квартира 3 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с сигнализацией в adazu novads, Латвия
Квартира 3 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с сигнализацией
adazu novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Продаётся новый семейный дом в Адажи. Идеальная инфраструктура, рядом есть все необходимое …
€185,000
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Квартира 4 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower в adazu novads, Латвия
Квартира 4 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Продается новый, светлый и просторный семейный дом в Адажи. Идеальная инфраструктура, рядом…
€175,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Podnieki, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Podnieki, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Продается современный одноэтажный дом в элитном поселке Марсили, Балтезерс! Описание до…
€298,000
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в adazu novads, Латвия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
adazu novads, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
В центре Адажи. Планировка - 3 изолированные комнаты, отдельная кухня, совмещенный санузел, …
€69,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом в Podnieki, Латвия
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Podnieki, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Продаётся новое здание - половина двухквартирного дома с полной отделкой. Конструкция зда…
€255,000
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Дом с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в adazu novads, Латвия
Дом с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
adazu novads, Латвия
Площадь 1 074 м²
Продается Особняк - 4 этажный жилой дом – общей площадью 1074 м2 и земельным участком 1,97 г…
€2,10 млн
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Дом 5 спален в adazu novads, Латвия
Дом 5 спален
adazu novads, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продается новое здание в Адажах. - По проекту на первом этаже предусмотрена планировка: к…
€129,000
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Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в adazu novads, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
€394,800
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 8 комнат в Podnieki, Латвия
Дом 8 комнат
Podnieki, Латвия
Комнаты 8
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Прекрасная недвижимость для конфортабельного проживания в тихом месте Алдеры Адажской волост…
€338,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в adazu novads, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Продаем половинку дома-двойника в тихом поселке Бривкалны, расположенном на берегу озера в д…
€330,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в adazu novads, Латвия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads, Латвия
Комнаты 7
Площадь 290 м²
Продаётся большой, дом в Адажи, построенный в 2006 году из качественных материалов. Красивое…
€490,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Podnieki, Латвия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Podnieki, Латвия
Комнаты 7
Площадь 423 м²
Элегантный особняк в экологически чистом пригороде Риги, в новом поселке бизнес-класса "Mars…
€460,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в adazu novads, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 544 м²
Этаж 2/2
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
€590,000
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Дом 6 комнат с Spalni в adazu novads, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni
adazu novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…
€560,000
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Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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