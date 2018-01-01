Высокое качество и низкая стоимость. Дом полностью собирается на производстве, что позволяет значительно повысить качество работ и снизить стоимость продукта. Комфорт. Дом полностью готов к эксплуатации — в нём проведены все коммуникации, сделана отделка, установлено все необходимое оборудование и сантехника. Экономия времени. Вы экономите время на выборе проекта, поиске строителей, подборке строительных материалов. Вы не тратите время на контроль процесса стройки на участке, так как этого нет. Дом собирается в цеху и устанавливается на участке за несколько дней. Мобильность и простота установки. Дом перевозится на грузовой машине. По-умолчанию он не является объектом недвижимости, что позволяет устанавливать его без разрешений и согласований. Дом можно поставить на одном участке, а потом перевезти на другой. Экологичность. Мы экономим природные ресурсы на всех стадиях производства — деревообработка не требует большого количества энергии, по сравнению с производством кирпича или же бетонных блоков. Экономим выбросы СО2 за счет оптимизации логистики — мы перевозим готовый модуль, а не детали, за счет чего минимизируется количество техники. Все материалы возобновляемые, то есть при желании типовой дом VITHAUS можно разобрать и использовать материалы на другие проекты. Технология установки дома VITHAUS рассчитана на очень бережное отношение к участку — при установке дома не нарушается почвенный покров. Дом VITHAUS энергоэффективен — потребляет небольшое количество энергии на отопление, а за счет большой площади остекления использует для отопления энергию солнца. Возможность роста. Небольшой дом VITHAUS может стать временным жилищем на период стройки большого дома, а потом превратиться в уютный гостевой домик, либо быть основным домом, который можно достраивать и развивать.