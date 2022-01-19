Инвестиции в недвижимость уже многие годы считаются одним из самых популярных способов сохранения (и приумножения) собственных средств. Сегодня в любой точке мира уже никого не удивить покупкой квартиры для того, чтобы затем сдавать ее в аренду. Но что, если мы рассмотреть вариант покупки квартиры для хостела? На первый взгляд, это практически то же самое, так в чем же отличие?

Почему нужно покупать недвижимость в Латвии сейчас?

Рынок недвижимости Латвии в последние годы отличается относительной стабильностью. В 2021 году стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья постепенно росла, и купить квартиру в Риге в середине года можно было по 880 за «квадрат».

Интересный факт: в 2025 году в Латвии планируется изменить систему налогов на недвижимость. До тех пор правительство решило заморозить рост кадастровой стоимости объектов недвижимости, а это значит, что лавинообразного роста цен на квартиры в ближайшие 3 года не произойдет. С другой стороны, как отреагирует рынок на изменение системы налогов в 2025 году — сейчас сказать сложно (но можно ожидать и существенного роста стоимости объектов недвижимости). Именно поэтому многие зарубежные инвесторы рассматривают покупку недвижимости в Латвии сейчас как выгодное вложение собственных средств.

Квартира под хостел в Риге за €109,000

Но давайте вернемся к нашему хостелу. На платформе Realting.com появилось довольно интересное с точки зрения инвестиций предложений. В отреставрированном хостеле в центре Риги продается двухкомнатная квартира. Здесь же можно рассмотреть вариант покупки квартиры побольше — на три комнаты.

Что значит покупка квартиры под хостел? Это значит, что вы является собственником коммерческой недвижимости внутри готового бизнеса. Вам не нужно будет заниматься рекламой хостела или размещением гостей — только получать прибыль от аренды собственных апартаментов (за вычетом процента за содержание всего хостела).

Хостел отличается от обычного отеля рядом нюансов, самый главный из которых — общие кухня, ванная комната и санузел на несколько номеров. При этом хостелы чаще всего пользуются даже большей популярностью, чем отели. Основная причина — низкая стоимость проживания; вторая, и не менее важная, — возможность коммуникации между гостями.

Хостел, в котором апартаменты выставлены на продажу, имеет довольно выгодное расположение: рядом Старая Рига, вокзал. В здании внутренняя отделка во всех номерах одинаковая: немецкая сантехника, на полу дубовая паркетная доска. В доме заменены перекрытия, установлен новый лифт, произведена полная реконструкция здания. Для того, чтобы ваш номер был полностью готов к проживанию, необходимо лишь установить мебель. Продавец предлагает выгодную акцию первым покупателям: при покупке квартиры до 15 февраля 2016 года — установка кухни за счёт продавца.