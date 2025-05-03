Riga Real Estate

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Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости пр…
Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости.
Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале;
Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете;
Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости;
Инвестиционная недвижи…
AVER Brokerage – одно из лучших динамично развивающихся агентств недвижимости Латвии, основанное четыре года назад. Более 30 профессиональных сотрудников AVER занимаются новостройками среднего класса, коммерческой и элитной недвижимостью. Работа AVER Brokerage строится на двух основных убежд…
Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилу…