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Riga Real Estate

Латвия, Рига
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.rigarealestate.lv
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:22
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 11 объектов
Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 5/5
Превосходное расположение апартаментов предлагает уникальное сочетание спокойствия и удобств…
$343,051
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/4
Полностью оборудованная и меблированная светлая 3-комнатная квартира с двумя большими террас…
$189,334
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/5
Потрясающая 4-комнатная квартира в самом центре Риги, расположенная в историческом здании, д…
$395,438
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Рига, Латвия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Рига
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 7/7
Просторная и яркая четырехкомнатная квартира с террасой на крыше в тихом центре РигиЭта уник…
$417,063
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