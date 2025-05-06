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Жильё в Marupes pagasts, Латвия

Марупе
47
50 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Marupe, Латвия
Квартира 3 комнаты
Marupe, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Дизайнерская квартира в новом проекте Sun Circle, Яунмарупе. Квартира после капитального ре…
$136,221
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
$252,367
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
$334,099
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$282,541
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 361 м²
Дом с бассейном в самом центре Mārupe. Продуманная планировка не оставит Вас равнодушным.…
$436,028
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается качественная двухэтажная секция дома на две семьи в центре Марупе. Аналогичных аль…
$281,872
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Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
Продаются двухкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
$112,438
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
4-х комнатная мансардная квартира в новом проекте "Vecozolu nami" в Марупе Квартира: Пол…
$182,339
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Просторная и комфортная 4-комнатная квартира в поселке “Sēļi”, Марупе – идеальный вариант дл…
$227,186
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
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Квартира 1 комната в Marupe, Латвия
Квартира 1 комната
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
$49,978
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Квартира в Марупе, Латвия
Квартира
Марупе, Латвия
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
„Zelta Rasa”. Новый проект, расположенный на границе Риги и Марупе, на перекрестке улиц  Lie…
$96,383
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$195,414
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Дом 4 комнаты в Марупе, Латвия
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Предлагаем к продаже секцию рядного дома с террасой в Марупе! Секция рядного дома в комп…
$409,407
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Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
$100,947
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$282,541
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Высококачественный дом близнец с полностью оборудованной кухней, со всей мебелью видимой на …
$267,907
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Прекрасный, ухоженный, теплый дом посреди рядных домов.Солнечные комнаты. Дизайнерский интер…
$280,988
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в очень хорошем состоянии, в красивом, ексклюзивном, обустроенном, тихом район…
$372,969
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$293,006
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
$289,238
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Дом 4 комнаты в Marupe, Латвия
Дом 4 комнаты
Marupe, Латвия
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
$267,409
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$308,703
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$212,224
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаю добротный и продуманный дом в лучшем месте для семейной жизни – Марупе. Земля 1800м2,…
$457,018
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Дом 4 комнаты в Marupe, Латвия
Дом 4 комнаты
Marupe, Латвия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Замечательное предложение в Марупе! Продает индивидуальный дом в Марупе с общей площадью 146…
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