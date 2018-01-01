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CAPITAL PROPERTY EU

Латвия, Dravnieku street 2-3, Rīga, LV 1021, Latvija
;
CAPITAL PROPERTY EU
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
www.capitalproperty.lv
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Описание

Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости.

  • Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале;
  • Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете;
  • Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости;
  • Инвестиционная недвижимость;
  • Эксклюзивное представительство новых проектов в Юрмале.

Мы обеспечиваем нашим клиентам наивысшее качество услуг, надежность и индивидуальный подход. Cохранитe наши контакты — мы обязательно вам пригодимся.

Услуги
  • Сделки с недвижимостью;
  • Управление недвижимостью;
  • Доходная недвижимость;
  • Инвестиции в недвижимость;
  • Индивидуальный подбор недвижимости;
  • Вид на жительство;
  • Техническая экспертиза объектов.
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VIP Real
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Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге, Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге, Развитие проектов недвижимости, Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

Mercury Group
12 128 объектов

Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов.

С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период.

Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.

Mercury Group Latvia
980 объектов
Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период. Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.
LATIO

Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии.

Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры:

Более чем 150 сотрудников по всей Латвии; 9 офисов Latio в разных городах Латвии; Более чем 20 000 проведенных сделок с недвижимостью;  Более 80 000 проведенных оценок недвижимости; База данных с предложениями 5000 разнообразных объектов недвижимости в Латвии.

Latio является членом международных ассоциаций TEGoVA и FIABCI, а также членом LĪVA (Латвийской Ассоциации оценщиков собственности) и LANĪDA (Латвийской ассоциации недвижимости).

Мы создали и ввели систему управления качеством, соответствующую международным стандартам ISO 9001:2008.

Помимо этих свидетельств компетентности, наши специалисты постоянно дополняют свои знания на различных курсах и принимают участие в конференциях и семинарах, которые проходят как в Латвии, так и заграницей (Китай, Россия, Великобритания и др.).

Silver Fox
18 объектов

Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.

Наши преимущества:

обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе; активный участник рынка недвижимости с 2004 года; широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом; оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений; полное сопровождение сделки.
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