CAPITAL PROPERTY EU
Латвия, Dravnieku street 2-3, Rīga, LV 1021, Latvija
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2007
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Latviešu
Веб-сайт
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Описание
Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости.
- Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале;
- Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете;
- Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости;
- Инвестиционная недвижимость;
- Эксклюзивное представительство новых проектов в Юрмале.
Мы обеспечиваем нашим клиентам наивысшее качество услуг, надежность и индивидуальный подход. Cохранитe наши контакты — мы обязательно вам пригодимся.
Услуги
- Сделки с недвижимостью;
- Управление недвижимостью;
- Доходная недвижимость;
- Инвестиции в недвижимость;
- Индивидуальный подбор недвижимости;
- Вид на жительство;
- Техническая экспертиза объектов.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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