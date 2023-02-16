В Латвии активно покупают землю под строительство частных домов, спрос по-прежнему есть. Около половины таких сделок приходится на Пририжье (латыш. Pierīga), или Пририжский статистический регион.

По данным Luminor Bank, за последние три года в стране зарегистрировали более 13 тысяч сделок с земельными участками, предназначенными для строительства. Наибольшим спросом пользуется земля на территории Пририжья и самой Риги.

При этом, в названых популярных районах цены на землю довольно высоки: на территории Риги стоимость участков в среднем составляет €80,000, а в Пририжье — €50,000. В Юрмале землю купить еще затратнее: средняя цена достигает €140,000. На территории Пририжья наиболее востребованы такие места для покупки, как Марупе, Кекава, Бабите и Саласпилс.

«На цену земли влияет ряд факторов: расположение участка, площадь и наличие коммуникаций. Хотя земельные участки без подключения к электричеству или с нерешенными юридическими вопросами дешевле, чем недвижимость в поселках из частных домов и в хорошем месте, следует учитывать, что потребуются дополнительные средства для установки всех необходимых удобств в случае покупки такой земли», — объясняет руководитель жилищного кредитования банка Luminor Каспарс Саусайс.

Наиболее востребованный размер земельного участка для строительства частного дома на данный момент составляет 600-2000 кв.м. Минимальная площадь в процессе распределения земли — обычно 1200 квадратных метров. Земельные участки менее 1000 кв.м. обычно доступны в районах бывших садоводческих кооперативов.

«Спрос на покупку земли значительно вырос во время пандемии: тогда мы заметили, что клиенты все чаще покупают недвижимость дальше от Риги. Если раньше объекты искали, в основном, на расстоянии до 30 км. от Риги, то теперь это расстояние увеличилось до 40 км. Такая тенденция набирает обороты, благодаря возможности работать удаленно: это снижает потребность жителей в ежедневных поездках в столицу», — отмечает Каспарс Саусаис.

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Дома в Латвии, которые можно купить прямо сейчас

Дом в пригороде Риги

Дом 3 спальни Муцениеки, Латвия € 295,000 5 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²

Дом на 3 спальни (площадью 192 м²) продается в благоустроенном поселке Суниши, вблизи соснового леса и одноименного озера. Сам поселок находится в пригороде Риги, до которой отсюда всего 7 минут на машине.

Достроили и сдали дом в 2006 году. Важно сказать, что дом двухэтажный: на первом этаже разместились холл, гостиная с выходом на террасу, кухня, подсобные помещения, туалет, душ; на втором — холл, 3 спальни и большая ванная комната. Ремонт в доме довольно свежий.

Дом, кстати, продается вместе с весомым участком земли — площадь 1346 кв.м. На этой территории уже есть сад, уютная терраса, площадка для размещения беседки, гостевого дома или бани; помещение для инструментов и велосипедов. Также есть возможность сделать закрытый гараж.

Выше мы писали про благоустроенность поселка, и это не просто так: на всей его территории выложена брусчатка, есть освещение, проложены все коммуникации, а еще установлено видеонаблюдение. Как пишет продавец, поселок встроен в лесной ландшафт, что создает атмосферу уюта и приватности.

Дом 2 спальни в Юрмале

Дом 2 спальни Юрмала, Латвия € 360,000 4 Количество комнат 1 ванных комнат 234 м²

Этот дом продается в тихом районе Юрмалы, в 10 минутах ходьбы от моря. Общая площадь дома составляет 234 кв.м, а участка вокруг — 1865 кв.м. Более того, на терpитоpии есть подсобная постройка 36 м², которую можно переделать, например, под баню.

Aрхитектура дома повторяет черты, характерные для деревянных построек Юрмалы: тут присутствуют элементы резьбы по дереву, башенки и веранда с акцентами цветного остекления.

На первом этаже дома есть: холл, гостиная совмещенная со столовой, кухня, 2 спальни, гардеробная, санузел с душем, веранда. В доме выполнен стильный ремонт, минималистичный и в то же время яркий и привлекающий внимание. Мансардный этаж дома пока не обустроен, но это всегда может сделать новый владелец.

Как отмечается в объявлении, в доме недавно отреставрировали крышу и укрепили всю конструкцию дома. Также в доме проведено электричество, водоснабжение, и установлено газовое отопление.

Дом с теннисным кортом в престижном микрорайоне

Главная фишка этого дома в том, что он продается вместе с теннисным кортом. Недаром, сам дом продается в довольно престижном латвийском районе под названием Букулты. До озера отсюда ехать минут 5, до центра Риги — 20-30 минут.

Общая площадь дома 250 м², земли — 2440 м². Продавец акцентирует внимание на том, что дом построен из керамзитобетонных блоков с хорошим утеплением, а стены и потолки оштукатурены и выровнены.

Что касается «начинки» дома, то на первом этаже есть большая студия-кухня, терраса, гардероб; на втором этаже расположились 4 комнаты, туалет с душем и ванной, два балкона и большой коридор. Кроме того, в коридорах, ванной и на кухне установлены полы с подогревом.