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Globalty

Латвия, Елгава
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Об агентстве

Безопасные эффективные и быстрые решения для недвижимости

Услуги
  • Поиск недвижимости
  • Анализ рынка
  • Недвижимость Tours
  • Поддержка переговоров
  • Помощь в финансировании
  • Поддержка юридической документации
  • Закрытие помощи
  • Списки собственности
  • Проверка жильцов
  • Подготовка договора аренды
  • Управление имуществом
  • Управление портфелем
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:17
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Понедельник
11:00 - 20:00
Вторник
11:00 - 20:00
Среда
11:00 - 20:00
Четверг
11:00 - 20:00
Пятница
11:00 - 20:00
Суббота
13:00 - 16:00
Воскресенье
13:00 - 16:00
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Языки общения
English, Русский, Latviešu
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