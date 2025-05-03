Латвия, Рига

Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости пр…