Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Пентхаус

Пентхаусы в Латвии

;
Рига
3
Пентхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Пентхаус в Юрмала, Латвия
Пентхаус
Юрмала, Латвия
Площадь 200 м²
Описание - Настоящая жемчужина проекта VILLA LIDO и курортного города Юрмала — это двухуро…
$319,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Пентхаус 4 комнаты в Рига, Латвия
Пентхаус 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 6/7
Квартира в центре Риги, в престижном месте, в тихом центре,124, 1 м2 - Три спальни, большая …
$343,365
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Рига, Латвия
Пентхаус 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 7/7
Квартира в Риге, престижное место, уникальная мансардная квартира площадью 153 м2, расположе…
$649,669
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус 5 комнат в Рига, Латвия
Пентхаус 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 10/11
Продаем пентхаус, 5-комнатная квартиру в элитном доме в Риге, улица Краста 86. - Квартира…
$286,486
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Латвии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти