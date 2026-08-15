Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Коттедж

Коттеджи в Латвии

;
Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж в Klives, Латвия
Коттедж
Klives, Латвия
$952,404
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Коттедж в Baldones pagasts, Латвия
Коттедж
Baldones pagasts, Латвия
Мы предлагаем уникальную недвижимость рядом с Балдоне, которая сочетает в себе конфиденциаль…
$400,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Латвии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти