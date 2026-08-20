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Жилье в Ogres novads, Латвия

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Огре
6
Ogresgala pagasts
14
Икшкиле
3
28 объектов найдено
Дом в Rutki, Латвия
Дом
Rutki, Латвия
$671,655
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Огре, Латвия
Дом 4 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
$189,948
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
$346,876
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 6 комнат в Огре, Латвия
Квартира 6 комнат
Огре, Латвия
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Предлагается красивая и просторная квартира с историческим духом в роскошном югендстильном д…
$508,537
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 9 комнат в Taurupe, Латвия
Дом 9 комнат
Taurupe, Латвия
Число комнат 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
$113,116
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Дом 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
$352,641
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
$210,123
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Квартира в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира
Ogresgala pagasts, Латвия
Инвестиционный объект.
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$477,680
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 492 м²
Количество этажей 2
Усадьба находится сразу за чертой города Риги, в сосновом бору, на острове Доле, площадь зем…
$730,178
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Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$357,209
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Уникальный в своём роде объект. Местонахождение Валгациемс, 70 км от курортного города Юрмал…
$577,839
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается элегантный семейный дом в скандинавском стиле. Экономичный, энергоэффективный и пр…
$185,696
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Дом 8 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная, уникальная недвижимость у Балтийского моря на историческом Ливском б…
$722,823
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Дом 5 комнат в Turkalne, Латвия
Дом 5 комнат
Turkalne, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
$334,578
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести светлый, просторный и энергоэффективный дом. Интерьердома выдержан в с…
$345,653
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается большой дом, отвечающий всем стандартам качества и комфорта. Панорамные окна, прос…
$262,654
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
$346,703
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Элитный Клубный дом в Юрмале, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК”Площади апартаментов от 53.7 до 158.4 м…
$299,425
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Квартира 4 комнаты в Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…
$420,246
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Квартира 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
$367,715
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Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
$507,584
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная недвижимость в Лапмежциемсе недалеко от Балтийского моря с фантастиче…
$682,900
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…
$236,388
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
хорошо продуманный и со вкусом оформленный дом. В внутренней отделки используются только выс…
$382,424
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Дом 7 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается красивый, уютный семейный дом в живописном месте. Дом находится в благоустроенном …
$313,083
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Дом 5 комнат в Keipene, Латвия
Дом 5 комнат
Keipene, Латвия
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Дом построен из экологических материалов. Стены выполнены из блоков Aeroc. С высоким уровнем…
$262,654
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Квартира 1 комната в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом. Планир…
$54,632
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Типы недвижимости в Ogres novads

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
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