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Жилье в Елгаве, Латвия

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14 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 2 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
$180,686
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 3 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 3
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продается компактный, комфортабельный и теплый деревянный каркасный дом. Построен два года н…
$102,193
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Дом 5 комнат в Елгава, Латвия
Дом 5 комнат
Елгава, Латвия
Число комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 3/3
Недвижимость с очень большим участком, уединением и возможностями для развития недалеко от Е…
$205,896
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Квартира 1 комната в Елгава, Латвия
Квартира 1 комната
Елгава, Латвия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
$40,189
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/6
Продаётся красивая и ухоженная двухкомнатная квартира с качественной, эксклюзивной отделкой …
$99,270
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Квартира 1 комната в Елгава, Латвия
Квартира 1 комната
Елгава, Латвия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/5
$34,235
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Квартира в Елгава, Латвия
Квартира
Елгава, Латвия
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
$179,130
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Квартира 4 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
$223,508
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Дом 6 комнат в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат
Елгава, Латвия
Число комнат 6
Площадь 487 м²
Количество этажей 2
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…
$1,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
$125,044
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Квартира 3 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
$252,946
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Квартира в Елгава, Латвия
Квартира
Елгава, Латвия
Площадь 138 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
$557,383
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Квартира 3 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
$220,125
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Квартира 2 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 6/6
Квартира с серой отделкой в реновированном доме Rīdzenes Rezidence. В доме и квартирах произ…
$61,986
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Параметры недвижимости в Елгаве, Латвия

Недорогая
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