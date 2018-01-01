Silver Fox
Латвия, Vesetas iela 7, Riga, LV-1013, Latvia
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2006
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Описание
Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.
Наши преимущества:
- обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе;
- активный участник рынка недвижимости с 2004 года;
- широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом;
- оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений;
- полное сопровождение сделки.
Услуги
Наша компания предоставляет услуги:
- Бесплатный персональный подбор и экспресс-анализ недвижимости;
- Организация осмотра объектов недвижимости;
- Юридическое и организационное сопровождение сделки, помощь в оформлении финансирования;
- Консультации по рынку, налогообложению и ВНЖ;
- Технический, юридический и финансовый аудиты выбранного объекта;
- Разработка структуры сделки и инкорпорация;
- Организационные услуги после продажи объекта.
Коммерческая недвижимость
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