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Silver Fox

Латвия, Vesetas iela 7, Riga, LV-1013, Latvia
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Silver Fox
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
silverfox.lv
Описание

Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.

Наши преимущества:

  • обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе;
  • активный участник рынка недвижимости с 2004 года;
  • широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом;
  • оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений;
  • полное сопровождение сделки.
Услуги

Наша компания предоставляет услуги:

  • Бесплатный персональный подбор и экспресс-анализ недвижимости;
  • Организация осмотра объектов недвижимости;
  • Юридическое и организационное сопровождение сделки, помощь в оформлении финансирования;
  • Консультации по рынку, налогообложению и ВНЖ;
  • Технический, юридический и финансовый аудиты выбранного объекта;
  • Разработка структуры сделки и инкорпорация;
  • Организационные услуги после продажи объекта.
Наши агенты в Латвии
Anastasia Makarova
Anastasia Makarova
14 объектов
Агентства рядом
VIP Real
12 объектов

Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге, Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге, Развитие проектов недвижимости, Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

Mercury Group Latvia
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Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период. Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.
CAPITAL PROPERTY EU
513 объектов

Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости.

Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале; Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете; Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости; Инвестиционная недвижимость; Эксклюзивное представительство новых проектов в Юрмале.

Мы обеспечиваем нашим клиентам наивысшее качество услуг, надежность и индивидуальный подход. Cохранитe наши контакты — мы обязательно вам пригодимся.

AVER Brokerage
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AVER Brokerage – одно из лучших динамично развивающихся агентств недвижимости Латвии, основанное четыре года назад. Более 30 профессиональных сотрудников AVER занимаются новостройками среднего класса, коммерческой и элитной недвижимостью. Работа AVER Brokerage строится на двух основных убеждениях. Первое – это доверие, неотъемлемый компонент крепких долгосрочных отношений между нашими клиентами. Второе – это ответственность. Благодаря нашему опыту работы на рынке недвижимости мы видим все возможности, возникающие в результате сделки. Мы несем полную ответственность за каждую сделку по продаже или покупке недвижимости. Все наши сделки проходят максимально гладко и прозрачно, с изложением всех деталей и полной структуры покупки квартир.

Metropolis Group
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Group of Real Estate companies – Metropolis brokerage | Homeriga | Homejurmala | Officeriga

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