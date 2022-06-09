Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников

В Латвии ввели упрощенный порядок получения виз для удаленных работников из других стран. Поправки к закону позволяют удаленным иностранным специалистам пользоваться теми же привилегиями, какими пользуются иностранные работники на местах. Теперь сотрудник на аутсорсе сможет получить визу сроком на один год и переехать в Латвию.

Что это значит для удаленщиков

Например, если программист работает на латвийского работодателя из Словакии, то теперь он может подать документы на получение латвийской визы. Для этого должны быть соблюдены два условия:

Сотрудник является высококвалифицированным специалистом.

Сотрудник проживает в государстве из ОЭСР.

В ОЭСР входит 38 наиболее развитых стран мира, включая Израиль, Великобританию, Грецию, Японию, США, Канаду.

Как было раньше

До принятия поправок удаленные работники имели меньше привилегий, чем иностранные сотрудники на местах. Например, они не могли получить визу в упрощенном порядке.

Ограничения

После истечения срока действия визы иностранный работник может продлить ее максимум на 1 год. В дальнейшем получить аналогичную визу можно будет только через 6 месяцев.

Цель принятия поправок

Упрощенный порядок введен для привлечения в Латвию специалистов из других развитых стран. Об этом говорит снятие ограничений для удаленщиков именно из стран экономического сотрудничества ОЭСР (страны-участники ответственны за 60% мирового ВВП).