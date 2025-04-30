Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Marupe
  4. Жилая

Жильё в Marupe, Латвия

квартиры
26
дома
27
53 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
$334,099
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Ищете просторную квартиру в любимом районе Зелтрити в Марупе? Приходите и посмотрите эту про…
$199,092
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Прекрасный, ухоженный, теплый дом посреди рядных домов.Солнечные комнаты. Дизайнерский интер…
$283,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
$100,947
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается качественная двухэтажная секция дома на две семьи в центре Марупе. Аналогичных аль…
$281,872
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
$289,238
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Marupe, Латвия
Дом 5 комнат
Marupe, Латвия
Число комнат 5
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Беспроцентная рассрочка на 3 года по предложенному Вами графику. Площадь дома 332 кв. м., к …
$341,450
Оставить заявку
Дом 17 комнат в Марупе, Латвия
Дом 17 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 17
Площадь 591 м²
Этаж 3/3
Продается новый, просторный, светлый, с хорошо продуманной планировкой для комфортной жизни,…
$597,877
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$293,006
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Марупе, Латвия
Дом 8 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
два дома, 3-этажный дом и двухэтажный гостевой дом с бассейном и сауной, благоустроенная лан…
$583,092
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Марупе, Латвия
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Cветлого и очень уютного энергоэффективного дома близнеца со всей техникой и встраиваемой ме…
$255,675
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Светлая и просторная 2, 5-комнатная квартира, со вкусом оформленная и построенная на втором …
$128,362
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$254,972
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Марупе, Латвия
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Предлагаем к продаже секцию рядного дома с террасой в Марупе! Секция рядного дома в комп…
$409,407
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
4-х комнатная мансардная квартира в новом проекте "Vecozolu nami" в Марупе Квартира: Пол…
$182,339
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Высококачественный дом близнец с полностью оборудованной кухней, со всей мебелью видимой на …
$267,907
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Просторный 2-этажный семейный дом с удобной планировкой и частным земельным участкомНаслажда…
$335,817
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
$666,700
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
$677,318
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$199,617
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Marupe, Латвия
Дом 5 комнат
Marupe, Латвия
Число комнат 5
Площадь 329 м²
Количество этажей 3
продает замечательный дом в Марупе — одном из крупнейших сельских населённых пунктов Латвии.…
$583,092
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Марупе, Латвия
Дом 7 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Два дома по цене одного. Продажа двух домов - жилой дом 330м² и гостевой дом 100м² на 2000м²…
$336,197
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
"Если вы продаете Bentley, дополнительное описание не требуется....." - процитировав слова в…
$407,614
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$282,541
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Marupe, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти