Коммерческая недвижимость Island Park

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями
Island Park — это современное прибрежное жилое сообщество на Заķусале, где сочетаются роскошь, природа и удобства большого города. В центре проекта — эксклюзивный трёхэтажный жилой дом с подземной парковкой и просторными террасами, расположенный на уникальном полуострове с панорамным видом на Даугаву и Ригу.
Террасы являются главным акцентом здания — широкие, светлые и созданные для того, чтобы наслаждаться природой в любое время суток. Здесь можно встретить рассвет с чашкой кофе или провести вечер с друзьями, любуясь закатом над городом. При этом центр города находится всего в нескольких минутах.
Island Park — это место, где каждый день похож на отдых. Твой Остров. Твоё Будущее.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно