  2. Латвия
  3. Рига
  4. Коммерческая недвижимость Island Park

Коммерческая недвижимость Island Park

Рига, Латвия
Цена по запросу
17
ID: 32981
Дата обновления: 23.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное жилое сообщество на Заķусале, где сочетаются роскошь, природа и удобства большого города. В центре проекта — эксклюзивный трёхэтажный жилой дом с подземной парковкой и просторными террасами, расположенный на уникальном полуострове с панорамным видом на Даугаву и Ригу. Террасы являются главным акцентом здания — широкие, светлые и созданные для того, чтобы наслаждаться природой в любое время суток. Здесь можно встретить рассвет с чашкой кофе или провести вечер с друзьями, любуясь закатом над городом. При этом центр города находится всего в нескольких минутах. Island Park — это место, где каждый день похож на отдых. Твой Остров. Твоё Будущее.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
