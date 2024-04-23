Коммерческая недвижимость Island Park

Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное жилое сообщество на Заķусале, где сочетаются роскошь, природа и удобства большого города. В центре проекта — эксклюзивный трёхэтажный жилой дом с подземной парковкой и просторными террасами, расположенный на уникальном полуострове с панорамным видом на Даугаву и Ригу. Террасы являются главным акцентом здания — широкие, светлые и созданные для того, чтобы наслаждаться природой в любое время суток. Здесь можно встретить рассвет с чашкой кофе или провести вечер с друзьями, любуясь закатом над городом. При этом центр города находится всего в нескольких минутах. Island Park — это место, где каждый день похож на отдых. Твой Остров. Твоё Будущее.