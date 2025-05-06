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Жильё в Garkalnes pagasts, Латвия

дома
35
37 объектов найдено
Дом 5 комнат в Makstenieki, Латвия
Дом 5 комнат
Makstenieki, Латвия
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
$148,200
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Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
$487,933
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 730 м²
Предлагаем приобрести особняк, который расположился в живописном месте на берегу озера «SUNI…
$1,08 млн
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Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 232 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома – 231, 6 …
$570,321
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Дом 3 комнаты в Upesciems, Латвия
Дом 3 комнаты
Upesciems, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
$184,239
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Дом 4 комнаты в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продаётся солнечный, энергоэффективный дом в поселке Сужи. Характеристики дома: Жи…
$304,547
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Дом 5 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок закрытого типа о…
$562,685
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Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок закрыто…
$641,359
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Дом 5 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Продаётся просторный дом в элитном посёлке Sunīši – ваш личный оазис у воды! Уникальная ат…
$469,840
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке удобный семейный дом в Юрмале, на ул. Васарас, Меллужи, рядом с сосновы…
$446,512
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Квартира 5 комнат в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Продается жилой дом в поселке Sunīši – уютное и спокойное место вдали от городской суеты с х…
$566,226
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Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 499 м²
Количество этажей 2
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
$575,174
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 535 м²
Предлагаем на продажу шикарный особняк на самом берегу озера Суниши. 15 км от Риги. Здесь ти…
$631,615
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Дом 8 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
$597,877
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Дом 5 комнат в Upesciems, Латвия
Дом 5 комнат
Upesciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Он расположен всего в 20 километрах от центра Риги - Упесцием. Дом на улице Эленбургас 63 на…
$624,268
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Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
Красивый трехэтажный  особняк на берегу озера Балтезерс в закрытом поселке Приедкалне. На  б…
$935,048
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Дом 4 комнаты в Sunisi, Латвия
Дом 4 комнаты
Sunisi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 536 м²
Количество этажей 2
Поселок Суниши  (Sunīši) - современный, размещается в живописном сосновом лесу на восточном …
$583,092
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Дом 5 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
$611,446
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Уютный, качественный дом в посёлке Берги. Построен очень качественно, высокие потолки 3 m, т…
$294,172
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Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Продается дом в элитном поселке закрытого типа в Приедкалне.На участке 1388 м2 расположен пр…
$419,196
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VIP REAL
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Продается современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном по…
$520,786
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Роскошный семейный дом в престижном районе Берги, Рига. Этот тщательно спроектированный до…
$509,465
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Дом 8 комнат в Langstini, Латвия
Дом 8 комнат
Langstini, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Дом в Лангстини на продажу. Год постройки 2009. Описание: - 1 этаж: гостиная с камином,…
$486,822
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
$815,287
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Дом 5 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 5 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Продаем небольшой, компактный дом с видом на озеро в престижном поселке Приедкалне, всего в …
$748,548
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Дом 4 комнаты в Sunisi, Латвия
Дом 4 комнаты
Sunisi, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Современный и функциональный дом, расположенный на берегу реки Lielā Jugla. В строительны…
$900,136
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Дом в Sunisi, Латвия
Дом
Sunisi, Латвия
Площадь 254 м²
Продается секция 2-квартирного дома в поселке Суниши. Описание: - Высокие потолки соз…
$203,786
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Дом в Bergi, Латвия
Дом
Bergi, Латвия
Площадь 2 285 м²
Этаж 6/6
+ - Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Недвижимость - продает инвестиционный прое…
$518,686
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Дом 5 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. Возможен частичн…
$588,715
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Квартира 12 комнат в Upesciems, Латвия
Квартира 12 комнат
Upesciems, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 2/2
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
$479,598
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Garkalnes pagasts, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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