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Жильё в Сигулдский край, Латвия

Сигулда
8
9 объектов найдено
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сигулда, Латвия
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сигулда, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 3/3
Недвижимость состоит из двух зданий - одного 3-этажного семейного дома с историческим шармом…
€300,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 33 комнаты в Сигулда, Латвия
Дом 33 комнаты
Сигулда, Латвия
Комнаты 33
Площадь 2 735 м²
Этаж 1/3
Уникальная возможность приобрести Кримулдский замок. В Кримулдской усадьбе активно действует…
€2,95 млн
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Дом 12 комнат в Сигулдский край, Латвия
Дом 12 комнат
Сигулдский край, Латвия
Комнаты 12
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - новый проект, дом с улицы, все коммуникации, все удобства. Территория - …
€225,000
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Квартира 3 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€277,579
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Квартира 2 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€142,701
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Квартира 4 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€197,174
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Квартира 4 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 7/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€635,877
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Квартира 9 комнат с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 9 комнат с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 9
Площадь 279 м²
Этаж 6/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€941,678
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Дом с балконом, с террасой, для сдачи в аренду в Сигулда, Латвия
Дом с балконом, с террасой, для сдачи в аренду
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Лат…
€2,95 млн
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Типы недвижимости в Сигулдский край

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Сигулдский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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