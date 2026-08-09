Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Siguldas novads
  4. Жилая

Жилье в Siguldas novads, Латвия

;
Сигулда
28
Krimuldas pagasts
8
Incukalna pagasts
3
40 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
$214,770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
$194,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
$213,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
$206,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
$247,483
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Klavas, Латвия
Дом 4 комнаты
Klavas, Латвия
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
$184,643
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
$213,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Сигулда, Латвия
Дом 8 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 8
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Прекрасная недвижимость в отличном месте в Сигулде. Отремонтированное здание с просторным вн…
$227,737
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
$215,428
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
$235,876
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
$161,803
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/3
$215,428
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
$185,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
$235,195
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 12 комнат в Сигулда, Латвия
Дом 12 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 12
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
$748,690
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Krimuldas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Krimuldas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
$46,789
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
$245,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 33 комнаты в Сигулда, Латвия
Дом 33 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 33
Площадь 2 735 м²
Этаж 1/3
Уникальная возможность приобрести Кримулдский замок. В Кримулдской усадьбе активно действует…
$3,50 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
$186,181
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
$222,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Klavas, Латвия
Дом 5 комнат
Klavas, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
$236,092
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/3
$196,963
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Сигулда, Латвия
Дом
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Латви…
$3,21 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
$216,761
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
$244,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
$214,770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Этаж 7/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$668,062
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$149,924
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 9 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
От центра Риги 20 км находиться лучший, элитный посёлок “Суниши”. Закрытого типа на берегу о…
$567,332
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,16 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Siguldas novads

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Siguldas novads, Латвия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти