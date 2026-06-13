ВНЖ за инвестиции

О программе иммиграции

Программа "Золотая Виза" Латвии предлагает за относительно не дорогие инвестиции получить ВНЖ страны ЕС с доступом без виз во все 27 стран Шенгентского Соглашения.

Это стратегический вход к балтийскому и североевропейскому рынку.