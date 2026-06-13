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ВНЖ за инвестиции

Латвия Латвия
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$69,886
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ВНЖ за инвестиции
ВНЖ
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О программе иммиграции

Программа "Золотая Виза" Латвии предлагает за относительно не дорогие инвестиции получить ВНЖ страны ЕС с доступом без виз во все 27 стран Шенгентского Соглашения.

Это стратегический вход к балтийскому и североевропейскому рынку.  

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$69,886
Длительность
Длительность
3 месяцев
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Покупка недвижимости стоимостью от 250000 евро. Можно сдавать в аренду и получать пассивный доход.
250000.00 EUR
В бизнес В бизнес
Можно вложить в свой бизнес и создать рабочие места для латвийцев или в латвийскую компанию от 60000 евро, в качестве инвестиций. Эти деньги должны быть на счету компании до окончания срока ВНЖ.
60000.00 EUR
Требования к заявителю
  • Возраст от 18 лет;
  • Действительный заграничный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев;
  • Нет судимости;
  • Хорошее здоровье по базовым медицинским показателям;
  • Нет необходимости физического проживания до и после получения гражданства;
  • Подтвержденный финансовый статус для реализации программы;
  • Подтверждение покупки недвижимости
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Источник происхождения средств;
  • Банковское рекомендательное письмо - заверенное письмо от банка, датированное в течение последних 6 месяцев;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Документы о семейном положении: свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, если применимо;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, если источник дохода связан с компанией, нотариально заверенное и с апостилем страны, выдавшей такое свидетельство;
  • Нотариально заверенные копии документы на иждивенцев, если такие имеются;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа

 

  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа
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ВНЖ за инвестиции
Латвия Латвия
от
$69,886
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