ВНЖ за инвестиции

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🇱🇻 Вид на жительство в Латвии через инвестиции
Доступный путь в ЕС — от €90 000
Латвия предлагает один из самых гибких и прозрачных способов получения временного вида на жительство в Европейском союзе через инвестиции или бизнес.
В отличие от многих стран ЕС, программа не требует по…
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Иммиграционный консультант
AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"
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Преимущества:
По сравнению с другими странами ЕС, получение вида на жительство в Латвии является простым и эффективным, занимает до трех месяцев.
Доступность: Стоимость получения вида на жительство через инвестиции в недвижимость в Латвии является одной из самых низких в Европейском …