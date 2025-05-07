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Многоуровневые квартиры в Латвии

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Рига, Латвия
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 7/7
Просторная и яркая четырехкомнатная квартира с террасой на крыше в тихом центре РигиЭта уник…
$436,632
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