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Жилье в Kekavas novads, Латвия

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Kekavas pagasts
32
Балдоне
3
41 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
$277,402
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3- комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
$245,851
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
$64,724
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
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Дом 8 комнат в Dzerumi, Латвия
Дом 8 комнат
Dzerumi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$198,432
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$253,607
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$249,283
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с саунойб с террасой и подземной парковкой …
$340,805
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$248,939
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$247,795
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 8 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 319 м²
Этаж 1/3
$372,379
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 1 комната в Балдоне, Латвия
Дом 1 комната
Балдоне, Латвия
Число комнат 1
Площадь 426 м²
Этаж 1/1
$110,342
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$259,236
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$267,701
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$267,244
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Lapenieki, Латвия
Квартира 4 комнаты
Lapenieki, Латвия
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Этаж 1/3
$211,374
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с сауной, с террасой и подземной парковкой …
$387,824
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Классический эстетический дом с красивым просторным двором на долгосрочной арене в Катлакалн…
$502,190
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Дом 4 комнаты в Кекава, Латвия
Дом 4 комнаты
Кекава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 630 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже поместье в Кекавской области в 30 минутах от центра Риги. На пр…
$1,94 млн
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Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 215 м²
Этаж 1/2
$384,324
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
$217,328
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Коттедж в Baldones pagasts, Латвия
Коттедж
Baldones pagasts, Латвия
Мы предлагаем уникальную недвижимость рядом с Балдоне, которая сочетает в себе конфиденциаль…
$400,341
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$245,851
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$388,854
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Dzerumi, Латвия
Дом 4 комнаты
Dzerumi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
$138,515
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Dzerumi, Латвия
Дом 3 комнаты
Dzerumi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
$178,737
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 818 м²
Количество этажей 3
Продаётся семейное поместье, в тихом, спокойном, зелёном месте у реки. Поместье состоит из т…
$1,40 млн
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Lapenieki, Латвия
Дом 8 комнат
Lapenieki, Латвия
Число комнат 8
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
$410,529
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Dzintari, Латвия
Дом 6 комнат
Dzintari, Латвия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
$358,835
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продаётся солнечная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрической за…
$305,797
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Metropolis Group
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продается новая 3+ комнатная квартира с отдельной кухней и подземным паркингом с зарядкой за…
$259,236
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Metropolis Group
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English, Русский

Типы недвижимости в Kekavas novads

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Kekavas novads, Латвия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
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