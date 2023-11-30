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Жильё в Кекава, Латвия

квартиры
4
6 объектов найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кекава, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кекава, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается дом в Баложи, Кекавская волость, общей площадью 90 м2 и земельным участком 550 м2,…
€224,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Кекава, Латвия
Дом 6 комнат
Кекава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Предлагаем купить качественную и красивую недвижимость. Недвижимость строилась как бы для се…
€395,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Кекава, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Кекава, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€206,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Кекава, Латвия
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Кекава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 146 м²
Продаётся двух этажная квартира со своим входом в новом посёлке Баложи Проект сдан в эксп…
€210,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Кекава, Латвия
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Кекава, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€173,000
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Квартира 5 комнат с лифтом, с двором в Кекава, Латвия
Квартира 5 комнат с лифтом, с двором
Кекава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Продает двухэтажные 5-комнатные апартаменты (жилая площадь 153, 7m²; площадь террасы 405m²) …
€399,990
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