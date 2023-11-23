Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Крит
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Крит, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
113 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с бассейном в Кноссос, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с бассейном в Кноссос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Крит, Греция
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
Площадь 131 м²
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Оставить заявку
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Крит, Греция
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
Площадь 158 м²
На продажу выставлен таунхаус 158,50 кв.м., построенный в 2008 году, на участке 1 028,03 кв.…
€530,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Крит, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря в Панормос, Крит. Планировка: 3+1 …
€315,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Xirosterni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xirosterni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€290,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти