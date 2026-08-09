Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы на Крите, Греция

;
Municipality of Apokoronas
4
Ираклион
12
Heraklion Municipal Unit
12
Municipality of Heraklion
12
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
61 объект найдено
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается: Особняк 180 кв.м. на участке 6.850 кв.м. – Агиа Пелагия, Ираклион, Крит Уникаль…
$743,846
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$566,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 1
Площадь 119 м²
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Подв…
$100,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Кутсурас, Греция
Таунхаус
Кутсурас, Греция
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Продается таунхаус площадью 223 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$578,547
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кавусион, Греция
Таунхаус
Кавусион, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$85,389
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Милатос, Греция
Таунхаус
Милатос, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$151,131
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$126,336
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Крит, Греция
Таунхаус
Крит, Греция
Количество спален 4
Площадь 158 м²
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$365,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Скопи, Греция
Таунхаус
Скопи, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$183,010
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$918,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Крит, Греция
Таунхаус
Крит, Греция
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$957,555
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Vrouchas, Греция
Таунхаус
Vrouchas, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$434,175
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Крит, Греция
Таунхаус
Крит, Греция
Площадь 123 м²
Продается мезонет в 50 м от моря – Малеме, Ханья, Крит Предлагается к продаже двухуровневый…
$372,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Калатас, Греция
Таунхаус
Калатас, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$631,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Калатас, Греция
Таунхаус
Калатас, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$194,817
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Aspro, Греция
Таунхаус
Aspro, Греция
Площадь 100 м²
Продается: Отдельный мезонет с видом на море и общим бассейном – Ханья, Крит В одном из п…
$319,918
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$984,892
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Мезонет с видом на море и горы в Ано Херсониссосе Продается мезонет площадью 159 м² на уч…
$629,035
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$511,247
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается старинный двухэтажный каменный дом в Панормосе – всего 24 м от моря В живописно…
$222,718
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости на Крите, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти