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113 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
3
2
84 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
3
94 м²
1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
5
2
93 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
4
1
90 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
2
131 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
117 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
5
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
73 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
80 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
112 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
107 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
3
136 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
81 м²
7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
100 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
3
200 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
4
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
131 м²
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
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Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
158 м²
На продажу выставлен таунхаус 158,50 кв.м., построенный в 2008 году, на участке 1 028,03 кв.…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Крит, Греция
4
100 м²
Виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря в Панормос, Крит. Планировка: 3+1 …
€315,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xirosterni, Греция
4
1
170 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
4
1
170 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
3
1
80 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€290,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
6
3
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
3
1
134 м²
4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
200 м²
7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
136 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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