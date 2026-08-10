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Таунхаусы в Аттике, Греция

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Афины
3
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
43
Municipality of Saronikos
11
Municipality of Glyfada
31
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268 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$714,945
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Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$354,213
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$974,085
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$779,268
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$557,294
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$661,197
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 163 м²
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$940,374
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$2,11 млн
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$649,390
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$6,02 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,01 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,21 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 265 м²
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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Таунхаус в периферия Аттика, Греция
Таунхаус
периферия Аттика, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,89 млн
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Таунхаус в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$696,618
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$613,968
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Таунхаус в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
$873,724
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$769,822
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Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$442,766
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Площадь 150 м²
Продается недостроенный таунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995…
$259,756
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$944,567
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Площадь 182 м²
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$224,335
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 279 м²
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$796,565
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Таунхаус в периферия Аттика, Греция
Таунхаус
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 297 м²
Продается таунхаус площадью 297 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,18 млн
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 218 м²
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$708,425
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,60 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой эта…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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