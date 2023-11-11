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Таунхаусы в District of Heraklion, Греция
Таунхаус
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40 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
3
2
84 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
3
94 м²
1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
2
131 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
5
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
117 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
119 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€449,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
73 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
112 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
107 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
80 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
81 м²
7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
3
136 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
District of Heraklion, Греция
6
2
145 м²
4
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Ano Kalesa, Греция
3
-2
132 м²
4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Skepasti, Греция
4
2
100 м²
1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Piskopiano, Греция
3
1
90 м²
1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
€199,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Skepasti, Греция
4
2
94 м²
3
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 8…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kokkini Chani, Греция
4
3
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Daphnes, Греция
4
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Asimi, Греция
4
380 м²
2
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Peza, Греция
3
126 м²
2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
3
3
218 м²
3
Продается таунхаус площадью 218 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€586,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
7
4
300 м²
3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
6
3
184 м²
2
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€485,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Elea, Греция
5
2
164 м²
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€395,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Kato Gouves, Греция
5
3
205 м²
1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
€649,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 7 спален с видом на горы, с видом на город
Kato Gouves, Греция
9
4
400 м²
1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Цена по запросу
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Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
2
1
100 м²
2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€220,000
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Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция
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