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Таунхаусы в District of Heraklion, Греция

Таунхаус В архив
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40 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с бассейном в Кноссос, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
Таунхаус 3 комнаты с бассейном в Кноссос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€449,900
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Таунхаус 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Skepasti, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Skepasti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Piskopiano, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Piskopiano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
€199,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Skepasti, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Skepasti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 3
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 8…
€280,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€230,000
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Daphnes, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Daphnes, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€250,000
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Asimi, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Asimi, Греция
Комнаты 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€400,000
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Peza, Греция
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 218 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€586,500
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€370,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€485,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Elea, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Elea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€395,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Kato Gouves, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
€649,000
Таунхаус 7 спален с видом на горы, с видом на город в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 7 спален с видом на горы, с видом на город
Kato Gouves, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Цена по запросу
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€220,000

Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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