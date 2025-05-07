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Таунхаусы в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
6
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26 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Палеокастрица, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Палеокастрица, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
$362,915
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
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Таунхаус 1 комната в Гастоури, Греция
Таунхаус 1 комната
Гастоури, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу, на возвышенности, продается таунхаус площадью 100 кв.м с собственным земел…
$626,246
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Таунхаус 7 комнат в Корната, Греция
Таунхаус 7 комнат
Корната, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$80,464
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Таунхаус 1 комната в Синарадес, Греция
Таунхаус 1 комната
Синарадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
$340,540
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Таунхаус 1 комната в Сгоурадес, Греция
Таунхаус 1 комната
Сгоурадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 121 м²
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$84,122
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Таунхаус 3 комнаты в Синарадес, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$191,794
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Таунхаус 4 комнаты в Лиападес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лиападес, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$146,124
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Таунхаус 4 комнаты в Контокали, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Контокали, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$424,669
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Таунхаус 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 72 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$427,935
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Таунхаус 4 комнаты в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
$469,684
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Таунхаус 4 комнаты в Лиападес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лиападес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$405,979
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Таунхаус 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Таунхаус 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
$385,555
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
$887,182
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Таунхаус 4 комнаты в Алиматадес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Алиматадес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен старый дом общей площадью 100 кв.м в живописной деревнеАллиматадес на с…
$102,070
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Таунхаус 5 комнат в Кинопиастес, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинопиастес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 206 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$170,823
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Таунхаус 3 комнаты в Pachatika, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Pachatika, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$287,029
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Таунхаус 4 комнаты в Лаконес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаконес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$254,662
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,32 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Контокали, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Контокали, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$262,366
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Таунхаус 4 комнаты в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Агия - Елени, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$389,739
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Таунхаус 4 комнаты в Гувья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Гувья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$469,684
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Таунхаус 1 комната в Agios Prokopios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Количество этажей 4
На замечательном острове Корфу продается дом площадью 135 кв.м. Дом находится в старом город…
$474,959
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Таунхаус 8 комнат в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 8 комнат
Агия - Елени, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$344,435
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Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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