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Таунхаусы в Municipality of Apokoronas, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$182,405
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Таунхаус в Municipality of Apokoronas, Греция
Таунхаус
Municipality of Apokoronas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$296,407
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Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$391,030
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Таунхаус 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$166,471
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Apokoronas, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Apokoronas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$271,373
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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