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Таунхаусы в Heraklion Municipal Unit, Греция

Ираклион
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24 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$471,106
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 3/6
Продается таунхаус площадью 153 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$909,721
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$955,493
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$973,802
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$524,984
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$838,775
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 149 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$879,501
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$839,919
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$495,483
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 128 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$829,060
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$890,268
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 3/3
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$744,942
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$549,266
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$630,511
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$705,986
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$905,528
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$843,713
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
Продается таунхаус площадью 149 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$928,030
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$795,997
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 128 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$871,959
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$922,879
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$797,508
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$597,540
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 153 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$864,964
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Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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