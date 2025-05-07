Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Alimos
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Alimos, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$998,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 216 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$793,877
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 256 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти