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Таунхаусы в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Таунхаус В архив
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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с бассейном в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€450,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€425,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€310,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€210,000
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Таунхаус 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€200,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€210,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€260,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€200,000
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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