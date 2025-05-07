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Таунхаусы в Афинах, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 66 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$219,186
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
$362,915
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 600 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
$2,66 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$396,622
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$589,737
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$567,055
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$354,873
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 8/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой эта…
$464,985
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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