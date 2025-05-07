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Таунхаусы в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$408,279
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Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Подв…
$88,954
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
$245,916
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$133,954
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$83,895
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$130,738
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$111,978
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
$538,922
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$91,041
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$188,373
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Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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