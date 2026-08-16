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Таунхаусы в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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Agios Nikolaos Municipal Unit
7
Neapoli Municipal Unit
3
Таунхаус Удалить
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10 объектов найдено
Таунхаус в Vrouchas, Греция
Таунхаус
Vrouchas, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$434,175
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Grekodom Development
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Таунхаус в Милатос, Греция
Таунхаус
Милатос, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$106,264
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Grekodom Development
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Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$126,336
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Площадь 80 м²
For sale bright and functional maisonette of a total area of ​​80 sq.m., in a quiet but cent…
$185,371
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Grekodom Development
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Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$188,913
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$366,020
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Милатос, Греция
Таунхаус
Милатос, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$1,77 млн
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Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 1
Площадь 119 м²
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Подв…
$100,360
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Таунхаус в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Продается недвижимость, состоящая из отдельной квартиры на первом этаже площадью 80 кв.м. и …
$613,968
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Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$151,131
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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