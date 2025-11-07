Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Troizinia
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipal Unit of Troizinia, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$269,868
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$269,931
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Troizinia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти