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Таунхаусы в Municipality of Oropos, Греция

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12 объектов найдено
Таунхаус в Agia Triada, Греция
Таунхаус
Agia Triada, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$352,870
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Таунхаус 5 комнат в Agia Triada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$323,560
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$156,561
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Grekodom Development
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Таунхаус в Nea Palatia, Греция
Таунхаус
Nea Palatia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$284,573
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Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$739,889
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Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$853,718
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$676,287
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Nea Palatia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$260,936
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$170,744
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Таунхаус 7 комнат в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус 7 комнат
Stathmos Afidnon, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$281,811
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Grekodom Development
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Таунхаус 11 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$782,807
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Grekodom Development
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Таунхаус в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$307,339
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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