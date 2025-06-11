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Таунхаусы в Municipality of Northern Corfu, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус
Агиос - Стефанос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$364,253
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Таунхаус в Кароусадес, Греция
Таунхаус
Кароусадес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$125,212
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Таунхаус в Сидари, Греция
Таунхаус
Сидари, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$204,892
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Таунхаус в Агницини, Греция
Таунхаус
Агницини, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$273,190
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Таунхаус в Lauki, Греция
Таунхаус
Lauki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$147,978
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Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

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