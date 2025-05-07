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Таунхаусы в Municipality of Glyfada, Греция

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13 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,48 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,69 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$1,59 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$3,13 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,06 млн
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен на первом (112 кв.м.) и втором (128 кв.м.) этаже, имеет в исключительном…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$635,101
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта е…
$908,057
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,36 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$678,433
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,15 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,25 млн
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен на первом (70 кв.м.) и втором (170 кв.м.) этажах, имеет в исключительном…
$1,17 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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