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Таунхаусы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Таунхаус В архив
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13 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€520,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
€750,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 350 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€3,10 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€660,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,95 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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