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Таунхаусы в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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Vari Municipal Unit
11
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38 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 240 м²
Таунхаус расположен на первом (70 кв.м.) и втором (170 кв.м.) этажах, имеет в исключительном…
$1,24 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Продаётся дуплекс, этаж: 4, район: Вула. Площадь объекта: 141,02 кв. м. Дом состоит из: 3…
$1,52 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 250 м²
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Аф…
$1,95 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 289 м²
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$968 181
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 236 м²
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
$1,12 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта…
$1,03 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$708 425
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,42 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,01 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$2,34 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$1,77 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$649 390
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$779 268
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,60 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$2,11 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$1,04 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,65 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,42 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 370 м²
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
$3,31 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,32 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$708 425
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$1,77 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,72 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$1,89 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,15 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,83 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 230 м²
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,12 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$2,77 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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