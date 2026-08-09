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Таунхаусы в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

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Корфу
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
21
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
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129 объектов найдено
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продаётся мезонет площадью 120 кв. м в Лефкимми Объект состоит из двух зданий, построе…
$115,314
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$200,720
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$531,319
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Таунхаус в Агия - Елени, Греция
Таунхаус
Агия - Елени, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$177,106
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Таунхаус в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$247,949
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Таунхаус в Периволи, Греция
Таунхаус
Периволи, Греция
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$129,878
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Таунхаус в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус
Аликес Потамоу, Греция
Площадь 72 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 72 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$484,091
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$395,537
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Таунхаус в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Таунхаус
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$94,457
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyнх…
$247,949
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$371,923
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Таунхаус в Европоули/Еуропоулои, Греция
Таунхаус
Европоули/Еуропоулои, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается двухэтажная мезонета площадью 130 кв.м, расположенная в Кобици, в центрально части…
$253,852
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Таунхаус в Лиападес, Греция
Таунхаус
Лиападес, Греция
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$165,299
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$696,618
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$426,661
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Таунхаус в Ано Коракиана, Греция
Таунхаус
Ано Коракиана, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается таунхаус площадью 97 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$141,685
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$224,335
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$277,467
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$590,354
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Таунхаус в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 330 м²
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$625,776
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$292,904
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Таунхаус в Кинопиастес, Греция
Таунхаус
Кинопиастес, Греция
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$324,695
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Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$413,248
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$194,817
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$215,503
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Таунхаус в Germenata, Греция
Таунхаус
Germenata, Греция
Площадь 80 м²
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома …
$826,496
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Таунхаус в Портохелион, Греция
Таунхаус
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$543,126
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Пер…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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