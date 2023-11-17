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Таунхаусы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Таунхаус В архив
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90 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Муниципалитет Лефкада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Spartilas, Греция
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€312,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Mantouki, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Mantouki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание площадью 120 кв.м, расположенное в самом центре Мандуки! В доме…
€165,000
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Gordios, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€300,000
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings в Paleochori, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings
Paleochori, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
€75,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings в Benitses, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Benitses, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
€290,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kalami, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kalami, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
€440,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Potamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 148 кв.м в районе Алепу, в 4 км от столицы Корфу. Дом состоит и…
€260,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Viros, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Viros, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
€140,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€460,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kato Doliana, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Doliana, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в agios stephanos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
agios stephanos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€265,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в румынский, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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