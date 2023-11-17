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Таунхаусы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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90 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
5
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
4
114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
5
2
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
5
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Spartilas, Греция
3
134 м²
1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€312,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Mantouki, Греция
4
1
120 м²
1
Продается трехэтажное здание площадью 120 кв.м, расположенное в самом центре Мандуки! В доме…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
5
164 м²
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
1
131 м²
1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
1
190 м²
2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings
Paleochori, Греция
1
1
90 м²
1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
€75,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Benitses, Греция
1
110 м²
1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kalami, Греция
1
100 м²
1
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
€440,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Potamos, Греция
1
148 м²
1
На продажу выставлен коттедж 148 кв.м в районе Алепу, в 4 км от столицы Корфу. Дом состоит и…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Viros, Греция
1
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
€140,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
1
155 м²
3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Кастро, Греция
4
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€460,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
3
1
70 м²
1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Doliana, Греция
5
3
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Astros Beach, Греция
4
2
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
agios stephanos, Греция
4
2
115 м²
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
6
2
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
6
2
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
5
2
190 м²
1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
7
2
300 м²
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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