ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Municipality of Saronikos
Таунхаусы
Таунхаусы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус
Очистить
22 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
1
93 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
€355,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
2
147 м²
2/1
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
3
2
100 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
5
3
270 м²
1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
4
3
151 м²
1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
4
237 м²
1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
5
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
212 м²
1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
1
139 м²
1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
3
2
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Municipality of Saronikos, Греция
6
4
426 м²
1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
1
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€472,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
5
4
370 м²
1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5
3
174 м²
1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
224 м²
1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
5
2
221 м²
1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€420,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
127 м²
1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€255,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL