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Таунхаусы в Municipality of Saronikos, Греция

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22 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
€355,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/1
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
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Таунхаус 4 спальни с бассейном в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€472,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€400,000
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€560,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€340,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€420,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€255,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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