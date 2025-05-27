Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Platanias
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Platanias, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$563,860
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$562,176
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$562,176
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$593,997
Оставить заявку
Таунхаус 1 комната в Малеме, Греция
Таунхаус 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Роскошный мезонет с панорамным видом — дизайн, который выделяетсяВ строящемся современном жи…
$649,505
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Малеме, Греция
Таунхаус 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Роскошный двухэтажный мезонет в современном жилом комплексеДвухэтажный таунхаус общей площад…
$570,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Тавронитис, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Тавронитис, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Beautiful Maisonette in Chania, Crete Maisonette in Chania, Crete. The best properties fo…
$270,462
Оставить заявку
Таунхаус 1 комната в Малеме, Греция
Таунхаус 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 96 м²
Роскошный двухэтажный мезонет в современном жилом комплексеДвухэтажный таунхаус общей площад…
$609,970
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$619,690
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$583,390
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$572,783
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$625,819
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$615,212
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти