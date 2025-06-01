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Таунхаусы в Municipality of Chania, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Коракиес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коракиес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$704,660
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Таунхаус в Коракиес, Греция
Таунхаус
Коракиес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$741,019
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Таунхаус 6 комнат в Коракиес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коракиес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$558,403
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Коракиес, Греция
Таунхаус
Коракиес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$609,915
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Таунхаус в Municipality of Chania, Греция
Таунхаус
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$566,594
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$518,740
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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