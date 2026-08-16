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Таунхаусы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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Municipality of Thiva
3
Demotike Enoteta Plataion
3
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26 объектов найдено
Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
$214,889
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$433,910
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Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301,081
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Таунхаус в Дилеси, Греция
Таунхаус
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$509,085
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Таунхаус в Дитики-Франгиста, Греция
Таунхаус
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$230,238
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TekceTekce
Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$295,177
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Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 195 м²
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$318,791
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 270 м²
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$336,502
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Таунхаус в Дитики-Франгиста, Греция
Таунхаус
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$531,319
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$440,404
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$507,705
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$135,781
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$299,015
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Таунхаус в периферия Центральная Греция, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$282,747
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Таунхаус в Арахова, Греция
Таунхаус
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$224,335
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Таунхаус в Малесина, Греция
Таунхаус
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$212,528
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Таунхаус в Аливерион, Греция
Таунхаус
Аливерион, Греция
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Таунхаус в Лавкос, Греция
Таунхаус
Лавкос, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$448,669
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$566,740
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У …
$909,146
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$507,705
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$366,020
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 170 м²
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$277,467
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Таунхаус в Glyphada, Греция
Таунхаус
Glyphada, Греция
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 132 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$989,459
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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