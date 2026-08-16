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Таунхаусы в Ираклионе, Греция

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12 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$918,591
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 288 м²
Продаются два недостроенных мезонета в номе Ираклион, Крит. Общая площадь строений соста…
$554,933
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$899,700
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$511,247
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Предлагается к продаже: Современная полудетачная мезонин в муниципалитете Херсониссос, Ирак…
$414,693
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается: Особняк 180 кв.м. на участке 6.850 кв.м. – Агиа Пелагия, Ираклион, Крит Уникаль…
$743,846
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
ПРОДАЁТСЯ — РЕНОВИРОВАННАЯ МЕЗОНЕТТА 63,63 м² Город Ираклион, район Порос (Крит) …
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$844,384
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$566,740
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Мезонет с видом на море и горы в Ано Херсониссосе Продается мезонет площадью 159 м² на уч…
$576,765
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Предлагается на продажу прекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрыт…
$507,705
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 194 м²
ПРОДАЁТСЯ ПОЛУОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ – ГОНЬЕС ПЕДИАДОС В тихом и привилегированном районе Гоньес …
$93,013
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Параметры недвижимости в Ираклионе, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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