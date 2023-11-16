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Таунхаусы в Каливия-Торику, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€450,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенныйтаунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995.…
€220,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€674,650
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€368,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 288 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€425,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 277 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€400,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€320,000
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